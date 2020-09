Capgemini : Approché par Apax Parners pour vendre Odigo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apax Partners est entré en négociation exclusive avec Capgemini en vue d'acquérir Odigo, leader des solutions de Contact Center as a service (CCaaS) destinées principalement aux grandes entreprises. Avec l'entrée d'Apax Partners dans son capital, Odigo viserait à accélérer sa croissance et son expansion internationale, grâce notamment à des projets d'innovations technologiques.



Erwan Le Duff, directeur général du groupe Odigo, se félicite de cette opération : ' Avoir Capgemini à nos côtés depuis 2011 nous a permis de recentrer nos activités et d'assoir notre position de leader sur ce marché très dynamique. Nous serions très heureux d'accueillir Apax Partners comme nouvel investisseur pour soutenir nos projets de croissance, d'internationalisation et d'innovation technologique. '







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CAPGEMINI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok