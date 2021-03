Capgemini : Acquisition de RXP Services finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de RXP Services en Australie, après en avoir reçu l'approbation à la majorité requise des actionnaires de RXP Services ainsi que celle de la Cour Fédérale Australienne.



Basé à Melbourne, avec des sites à Sydney, Canberra et Hobart, RXP Services renforce Capgemini dans toute la région pour la fourniture de solutions digitales de bout en bout et à grande échelle, et consolide ses partenariats avec Microsoft, ServiceNow et Salesforce.



Par ailleurs, l'agence créative de RXP, 'The Works', en rejoignant Capgemini Invent, 'ouvrira un nouveau chapitre pour Capgemini en Australie pour permettre la conception et le déploiement de bout en bout d'expériences digitales créatives et différenciantes'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.