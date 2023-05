Capelli : Vente en bloc d'un programme en Seine et Marne

(CercleFinance.com) - Capelli annonce avoir finalisé une nouvelle vente en bloc pour un programme situé à Lagny-sur-Marne, en Seine et Marne, dernier lot d'un ensemble de trois projets sélectionnés suite à un appel d'offres réalisé dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Saint-Jean.



Composée de 39 logements, cette résidence au coeur de la ville de Lagny-sur-Marne a été cédée à CDC Habitat, opérateur global de l'habitat d'intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, pour un montant total de 11 millions d'euros.



'Ce programme s'intègre plus largement dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle zone résidentielle qui permettra de répondre à la croissance démographique que connait la ville depuis quelques années', explique le promoteur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel