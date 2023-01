Capelli : Offre de locaux d'activités mixtes modulables

(CercleFinance.com) - Capelli fait part du lancement d'une offre de locaux d'activités mixtes modulables, 'conçue pour répondre aux besoins évolutifs et aux attentes actuelles des professionnels en matière d'immobilier logistique'.



Un premier projet vient ainsi d'être lancé par le promoteur immobilier dans la zone d'activité de Jorat-Mézières, dans la périphérie de Lausanne, le long de la route cantonale 1 reliant cette ville à la capitale helvétique.



Ce site industriel et artisanal comprendra 40 cellules d'une surface locative totale de 3.520 m2. Chaque local pourra être connecté (compteurs individuels) aux réseaux d'eau, de chauffage, électricité, téléphonie et Internet.



