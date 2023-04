Capelli : Nouveau programme immobilier près de Lyon

(CercleFinance.com) - Capelli fait part du lancement d'un nouveau programme immobilier à proximité de Lyon, à Bron, un programme qui compte 50 appartements en accession libre, 61 places de stationnement, un tiers-lieu associatif et une 'ferme verticale urbaine'.



'Inscrit dans le plan de transformation de la rue Albert Camus, cet ambitieux projet d'aménagement végétalisé a été pensé pour répondre aux objectifs de durabilité et d'attractivité, deux des impératifs au coeur du développement de la ville', affirme-t-il.



