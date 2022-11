Capelli : Nouveau directeur général associé Centre Est

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Capelli annonce la nomination de Grégory Gaume comme directeur général associé Centre Est. Il était jusqu'alors directeur régional Rhône-Alpes à Lyon pour le groupe immobilier Ogic.



Grégory Gaume aura pour mission de développer l'activité du Groupe Capelli en Auvergne-Rhône-Alpes (hors Savoie et Haute-Savoie) et Bourgogne-Franche-Comté, afin de conforter la place de l'entreprise parmi les acteurs de référence de la promotion immobilière.



Pour accompagner sa croissance et engager ses directeurs opérationnels, le Groupe déploie un nouveau modèle en France.



'L'ensemble des filiales régionales vont ainsi devenir des entités auxquelles seront associés les directeurs régionaux de chaque agence. Cette nouvelle approche garantie un alignement fort entre le Groupe et ses équipes afin de répondre aux ambitions de la direction', indique Capelli.



