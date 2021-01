Capelli : Nomination d'un directeur régional

(CercleFinance.com) - Le promoteur immobilier Capelli annonce l'arrivée de Nicolas Bellanger comme directeur régional Hauts-de-France, région dans laquelle il a réalisé une grande partie de sa carrière et où il aura pour mission d'accélérer le développement du groupe.



Nicolas Bellanger était précédemment directeur du développement chez Linkcity Nord-Est où il a pu contribuer à la réalisation d'importantes opérations de promotion immobilière, après avoir travaillé chez Spie Batignolles et Bouygues Construction.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel