Capelli : Important programme immobilier au Luxembourg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capelli annonce l'acquisition d'une parcelle permettant de réaliser 21.000 m² de programme immobilier à Howald, au sud de Luxembourg-Ville, à ce jour la plus grosse acquisition foncière de l'histoire du groupe de promotion immobilière.



L'opération permettra la construction du projet South Village, un ensemble immobilier comprenant 128 logements, des espaces commerciaux, du coworking, du coliving et des bureaux. Ce programme représente un chiffre d'affaires total de 200 millions d'euros.



Il générera du chiffre d'affaires dès cette année. Capelli a d'ores et déjà obtenu les permis de construire pour ce programme immobilier de grande envergure et prévoit une livraison au deuxième semestre 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.