Capelli : Chute de 30% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Le promoteur immobilier Capelli annonce avoir réalisé sur l'exercice écoulé un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros, en repli de 30,4%, et prévient qu'il 'annoncera une perte nette pour l'ensemble de l'exercice mais devrait rester rentable au niveau opérationnel'.



Il explique que son exercice 2022-23 'a été fortement perturbé par une pénurie de production liée au manque de délivrances de permis de construire en 2021 et 2022, à une hausse récurrente des recours et enfin à une flambée des coûts de construction'.



Revendiquant un backlog de 580 millions d'euros, dont 454 millions en bloc avec des investisseurs institutionnels, Capelli estime qu'environ 1.500 logements devraient être livrés sur son exercice 2023-24.



