Capelli : Achat d'un terrain foncier au Luxembourg

(CercleFinance.com) - Le promoteur immobilier Capelli a annoncé mardi l'acquisition, aux côtés de Novaxia Investissement, d'un site urbain en cours de recyclage situé à Esch-sur-Alzette, la deuxième ville du Luxembourg.



Après déconstruction des bureaux existants, l'opération vise le développement d'une résidence de standing de 99 appartements, allant du studio au trois chambres, répartis sur un ensemble de six bâtiments.



Ce programme, qui s'étend sur une surface de plus de 5000 m2 et évalué à un chiffre d'affaires potentiel de 70 millions d'euros, sera mené sans artificialisation des sols.



Les travaux de construction devraient débuter au premier semestre 2023.



