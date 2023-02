Cafom : Résultat net part du groupe en hausse en 2021-22

(CercleFinance.com) - Le distributeur d'aménagements pour la maison Cafom publie un résultat net part du groupe de 10,7 millions d'euros au titre de son exercice 2021-22, contre 8,5 millions un an plus tôt, du fait de la contribution relative plus importante du pôle Outre-Mer.



À 397,6 millions, le chiffre d'affaires reste quasiment stable (-0,2%) en comparaison avec l'exercice précédent, une progression de 8,8% du pôle Outre-Mer permettant de compenser le repli anticipé du pôle e-Commerce (-12%).



Cafom déclare rester vigilant face aux tensions sociales liées notamment à l'inflation des marchandises, mais continue l'expansion raisonnée de son réseau avec l'ouverture, fin octobre 2022, d'un 35ème magasin en Guyane.



