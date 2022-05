Cafom : Repli limité du chiffre d'affaires trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cafom a annoncé hier soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 92,9 millions d'euros sur le deuxième trimestre de son exercice déclaré, soit un repli de 4,8% d'une année sur l'autre.



Le distributeur spécialisé dans l'aménagement de la maison explique que le repli de son activité est dû au recul de 19,9% du chiffre d'affaires de son pôle e-commerce, essentiellement constitué par sa filiale Vente-unique.com.



Dans son communiqué, le groupe explique ce mouvement de baisse par le niveau d'activité très élevé atteint il y a un an, période au cours de laquelle plusieurs pays européens étaient en confinement, ce qui avait entraîné une 'surconsommation générale' en ligne.



Ce recul a néanmoins été partiellement compensée par une hausse de 8,4% au deuxième trimestre de son activité en Outre-Mer, où la société exploite, entre autres, les enseignes BUT, Darty, Habitat et Nature & Découvertes.



Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de Cafom ressort à 202 millions d'euros, soit une baisse de 2,5% sur un an.



Suite à cette publication, le titre s'inscrivait en hausse de presque 4% vendredi à la Bourse de Paris.



