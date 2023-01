Cafom : Pléiade Investissement dépasse les 15% des votes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La SAS Pléiade Investissement a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 23 janvier, le seuil de 15% des droits de vote de Cafom et détenir individuellement 15,18% du capital et 16,52% des droits de vote, à la suite de l'attribution de droits de vote double.



À cette occasion, le concert auquel prend part Pléiade Investissement n'a franchi aucun seuil et détient, à la même date, 85,14% du capital et 90,95% des droits de vote de ce groupe de distribution spécialisé dans l'aménagement de la maison.



Pléiade Investissement déclare envisager de poursuivre ses achats en fonction des opportunités et conditions de marché, mais pas de prendre seule le contrôle de Cafom, ni de demander d'autre nomination autre que celle prévue au pacte.



