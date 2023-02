Cafom : Légère croissance du C.A. au premier trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cafom, un spécialiste de l'aménagement de la maison, a fait état vendredi soir d'une légère croissance de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre de son exercice décalé 2022-2023.



Le groupe, qui exploite notamment les enseignes But, Darty et Habitat dans les territoire d'Outre-mer, a généré un chiffre d'affaires de 109,1 millions d'euros sur la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2022, soit une petite augmentation de 1,6%.



Son pôle de magasins en Outre-Mer affiche des revenus de 72,2 millions d'euros, en croissance de 3,5% d'une année sur l'autre, dont une hausse de 2% à nombre de magasins constant.



Cafom, qui est également l'actionnaire majoritaire du site vente-unique.com, indique que son pôle e-Commerce Europe continentale a, lui, enregistré un chiffre d'affaires de 38,7 millions d'euros, en repli de 1,8%.



La société explique que l'activité a pâti d'un environnement marqué par une forte pression sur la marge commerciale, due à l'inflation des coûts du transport et à la hausse du dollar.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Cafom se repliait de 0,5% suite à cette publication.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.