Cafom : Léger repli du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Cafom publie un chiffre d'affaires de 153 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20 (clos fin mars), en repli de 1,6% en données retraitées, pénalisé par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 en fin de période.



Le pôle Outre-Mer affiche ainsi un volume d'affaires de 99,3 millions d'euros sur six mois, en recul de 4%, alors que le pôle e-Commerce enregistre une croissance de 3,3% à données comparables, à 53,7 millions, porté par Vente-unique.com (+5,8%).



'Les résultats semestriels ainsi que l'activité du troisième trimestre seront impactés par la crise sanitaire', prévient Cafom, qui 'a engagé un plan d'actions rigoureux afin d'en réduire les conséquences' et obtenu des prêts garantis par l'Etat pour consolider sa trésorerie.



