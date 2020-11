Cafom : Croissance de +4% du CA sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2019-2020 est de 316,5 ME, en croissance de +4,0% et de +3,5% hors croissance externe.



Le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer a enregistré une forte croissance au 4ème trimestre (+7,3%). ' Cette progression a permis de compenser en partie la perte d'activité durant la période de confinement et de limiter le retrait à -3,9% sur l'année (-4,7% hors croissance externe) ' indique la société.



Le pôle e-Commerce enregistre une progression de +34,6% au 4ème trimestre et termine l'année en croissance de +19,4%.



' Les premières semaines de l'exercice ouvert au 1er octobre 2020 témoignent d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale, sur un rythme comparable à celui du 2nd semestre 2019- 2020 ' rajoute la direction.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel