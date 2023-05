Cafom : Croissance de 3% du CA au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cafom annonce un chiffre d'affaires de 208,9 millions d'euros, en croissance de 3,4%, au titre de son premier semestre 2022-23, avec des progressions à la fois pour son pôle Outre-Mer (+2,1%) et son activité e-Commerce en Europe continentale (+5,6%).



À nombre de magasins constant, le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer a progressé de 1,1%, le groupe 'démontrant ainsi sa bonne résilience liée à la diversité de son offre (six enseignes) et de large couverture géographique (six territoires)'.



Concernant le pôle e-Commerce Europe continentale, Cafom met en avant sa place de marché comme nouveau moteur de la performance commerciale, avec une contribution à hauteur de 10% de l'activité globale en France en mars 2023 contre 5% en décembre 2022.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.