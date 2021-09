Cabasse groupe : Lancement d'un nouveau système acoustique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Cabasse (+1,5%) s'est orienté à la hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à la présentation d'un nouveau système connecté de haute-fidélité, baptisé 'The Pearl Pelegrina'.



Ces enceintes au design tentaculaire - dessinées, conçues, fabriquées en France, et testées une à une dans les ateliers de la marque en Bretagne - seront commercialisées au prix de 25.000 euros la paire.



Disponibles en noir métallisé ou en blanc nacré, elles seront mises sur le marché en France à partir du mois d'octobre 2021.



A l'occasion des 70 ans de la marque, 70 premiers exemplaires destinés à célébrer cet anniversaire seront dotés d'une plaque numérotée, présente sur chacune des deux enceintes de cette série exclusive.



Portée par le succès de la gamme 'The Pearl', la division audio de Cabasse a réalisé 28% de croissance de ses ventes en 2020, avec d'ores et déjà une progression de 75% au 1er semestre de l'année 2021.



Cabasse Group (ex-AwoX) s'est spécialisé dans l'univers de la maison intelligente, dont les systèmes audio haute-fidélité, la domotique et les équipements de vidéo-sécurité.



