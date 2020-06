BUREAU VERITAS : Résistance prête à céder

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné BUREAU VERITAS pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action proposée est en phase de range très net entre 18 et 19 euros depuis le 06 avril. Au sein de cette phase de latéralisation, une figure chartiste assimilable à un épaule, tête et épaule, se dessine. Si les volumes restaient à des niveaux puissants sur un franchissement des 19 euros, la libération d'énergie acheteuse, enverrait le titre en direction des gaps baisser des 06 et 09 mars (reliquat pour ce dernier).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action BUREAU VERITAS à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre BUREAU VERITAS au cours de 19.14 € avec un objectif à 21.220 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 17.800 €.

Le conseil BUREAU VERITAS Positif 19.140 € Objectif : 21.220 € Potentiel : +10.87 % Stop : 17.800 € Résistance(s) : 21.540 / 22.740 / 25.000 Support(s) : 18.000 / 16.000 / 15.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime