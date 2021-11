Bureau veritas : Victime d'une cyberattaque, Bureau Veritas accuse le coup en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la certification a détecté une cyberattaque à son encontre samedi et indique avoir activé toutes les procédures de cybersécurité, y compris la mise hors ligne de ses serveurs afin de protéger ses clients. Dans l'attente d'en savoir plus, les investisseurs délaissent le titre.

Parmi les plus fortes baisses du SBF 120 ce mardi, le géant français de l’inspection et la certification -bâtiments & infrastructures, agroalimentaire, industrie, biens de consommation- souffre en Bourse de la cyberattaque qu'il a annoncé avoir subi samedi dernier. Peu après 10h10, le titre cède 4,4% à 28,39 euros, ce qui correspond à un creux de trois semaines. Il évoluait néanmoins à un sommet historique jeudi dernier en clôture, et affiche toujours plus de 30% de hausse depuis le 1er janvier à ce stade - une avance conférant au groupe une valorisation proche de 13 milliards d'euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Dans un communiqué publié lundi soir, Bureau Veritas indique que son système de sécurité a donc détecté une cyberattaque. "En réponse, toutes les procédures de cybersécurité du groupe ont été immédiatement activées" assure le groupe. "De manière préventive, la décision a été prise de mettre temporairement nos serveurs et nos données "offline", afin de protéger nos clients et l’entreprise, tandis que de plus amples investigations et des mesures correctives sont en cours" poursuit le groupe, qui prévient que "ces opérations génèrent une indisponibilité ou un ralentissement partiels de nos services et de nos interfaces clients".

"Accompagnées d'experts informatiques de premier rang, les équipes de Bureau Veritas sont pleinement mobilisées et mettent tout en œuvre pour assurer la continuité de nos opérations et minimiser l’impact sur nos clients, nos employés et nos partenaires" tient encore à rassurer le groupe neuilléen.

Appel aux autorités

Celui-ci ajoute enfin avoir saisi les autorités compétentes, qui lui fourniront un soutien complémentaire pour une reprise des opérations à court terme.

Cette cyberattaque n'est pas sans rappeler celle subie par le spécialiste des services d'analyses biologiques Eurofins Scientific en juin 2019 et qui avait négativement affecté l'Ebitda du groupe récemment inclus dans le CAC 40 à hauteur de 75 millions d'euros. À noter que le titre Eurofins Scientific avait également lâché près de 5% à l'annonce de cette cyberattaque.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse