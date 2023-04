Bureau veritas : Vise une croissance organique modérée du CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 1 404,5 millions d'euros au premier trimestre 2023 en croissance de 8,9 % par rapport au premier trimestre 2022. La croissance organique s'est élevée à 8,5 %, ' grâce à une dynamique soutenue dans toutes les activités sur les enjeux de Durabilité et de transition énergétique ' précise le groupe.



La moitié du portefeuille d'activités (Agroalimentaire & Matières Premières, Bâtiment & Infrastructures) affiche une croissance organique moyenne de 8,4 %.



Par zone géographique, les activités en Amériques affichent une hausse de 13,9 % sur une base organique portée par une croissance de 7,8 % aux États-Unis (grâce à l'activité Bâtiment & Infrastructures) et de 26,5 % en Amérique latine (tirée par le Brésil et le Chili notamment).



L'activité en Europe (35 % du chiffre d'affaires) est en hausse de 6,7% sur une base organique. Elle a été tirée principalement par la robuste performance de l'Europe du Sud et des Pays-Bas.



Dans la zone Asie-Pacifique (28 % du chiffre d'affaires) la hausse est de 4,3 % sur une base organique. Une forte croissance a été enregistrée en Australie ainsi que dans les pays d'Asie du Sud-Est, tandis que la Chine a renoué avec la croissance au cours du trimestre.



Bureau Veritas prévoit pour 2023 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires, une marge opérationnelle ajustée stable et des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.



