Bureau veritas : Vers des obligations échangeables en actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel, qui détient 35,5% du capital et 51,7% des droits de vote de Bureau Veritas, annonce son intention de procéder à l'émission d'obligations échangeables en actions Bureau Veritas à échéance 2026, pour un montant nominal d'environ 750 millions d'euros.



Ces obligations seront émises avec une prime de 25% au-dessus du cours de référence de l'action Bureau Veritas. Les modalités définitives seront déterminées à l'issue de la construction du livre d'ordres et le règlement-livraison devrait intervenir le 27 mars.



À l'issue de cette opération, Wendel conservera le contrôle de Bureau Veritas et dans le cas où les obligations seraient échangées en totalité à maturité, il conservera une participation d'environ 30,6% du capital et d'environ 46,1% des droits de vote.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.