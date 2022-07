Bureau veritas : Valeur préférée du secteur pour Stifel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en ajustant son objectif de cours de 30 à 29 euros sur Bureau Veritas, Stifel maintient sa recommandation 'achat', expliquant qu'il demeure son titre préféré ('top pick') à la fois à court et à moyen terme dans une note sur son secteur.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique de croissance solide se poursuive et croyons que l'objectif de marge annuelle demeure atteignable', affirme le bureau d'études au sujet du groupe français de services d'inspection et de certification.



'En ce sens, toute confirmation des objectifs à l'occasion de la publication semestrielle rassurerait les investisseurs, bien que nous notions que le consensus a déjà adopté une approche prudente puisqu'elle implique une marge atone en rythme annuel', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.