Bureau veritas : Valeur favorite du secteur pour Stifel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en abaissant son objectif de cours de 29 à 28 euros, Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Bureau Veritas, qui demeure sa valeur européenne favorite dans le secteur des services d'inspection et de certification.



Dans le passage de la note qui lui est consacré, le broker déclare s'attendre à ce que le groupe français maintienne la meilleure dynamique de résultats parmi ses pairs, grâce à une croissance de son chiffre d'affaires en surperformance.



Selon lui, le récent repli du cours de bourse offre un bon point d'entrée avant la publication semestrielle, 'son profil plus fort n'étant pas reflété dans la valorisation avec un titre se traitant encore avec une décote d'environ 20% par rapport à SGS'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.