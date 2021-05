Bureau veritas : Un nouveau laboratoire en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'ouverture d'un nouveau laboratoire d'essais à Regency Park près de Port Adelaide, la plaque tournante de la construction navale australienne en Australie-Méridionale.



' Ce laboratoire démontre l'engagement de Bureau Veritas à soutenir la défense et la construction navale en Australie-Méridionale. Il complète les opérations existantes du Groupe dans l'État ' indique le groupe.



Rhys Lewis, Directeur - Développement Stratégique - Bureau Veritas Pacific: ' Alors que cette nouvelle installation soutient la capacité de Sovereign Shipbuilding, nous avons précédemment soutenu une croissance et des capacités similaires avec des développements dans les activités minières et de test de matières premières en Australie-Méridionale '.



