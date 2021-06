Bureau veritas : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 30 euros sur Bureau Veritas, notant que le titre du groupe français de services d'inspection et de certification comble progressivement sa décote par rapport à ses pairs Intertek et SGS.



Le bureau d'études explique ce comblement par 'un cas d'investissement ESG mieux identifié et un écart de performance opérationnelle se réduisant, comme l'a montré le premier trimestre (supérieur à Intertek, et sans doute proche de SGS)'.



Dans la perspective des résultats de premier semestre attendus fin juillet, Oddo indique tabler sur un chiffre d'affaires de 2366 millions d'euros, en croissance de 7,5% (+11,5% en organique), avec une marge de 355 millions.



