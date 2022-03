Bureau veritas : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF reste à 'surperformance' sur Bureau Veritas tout en ajustant son objectif de cours de 31,5 à 31 euros, pour factoriser 'un peu plus de risques, avec une séquence 'back-end loaded' sur l'année, et un deuxième trimestre en décélération par rapport au premier'.



L'analyste révise en effet marginalement ses estimations pour le groupe de services d'inspection et de certification, mais ajuste surtout sa séquence sur l'année, avec une baisse de ses attentes sur le premier semestre et une hausse de ses estimations sur le second.



'Notons d'ailleurs que sur le premier trimestre, les deux premiers mois de l'année étaient qualifiés de 'très bons' par le management lors de notre roadshow en début de mois, alors que le mois de mars fait face à des effets de base tendus', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.