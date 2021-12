Bureau veritas : Objectifs fixés à moyen terme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Bureau Veritas fait part d'une nouvelle ambition financière à moyen terme (2025), visant une croissance organique 'modérée à un chiffre', une marge supérieure à 16% et un taux de conversion du cash supérieur à 90%.



Le groupe d'inspection et de certification précise que l'utilisation du flux de trésorerie disponible généré par ses opérations sera équilibrée entre les dépenses d'investissement, les fusions-acquisitions et le retour aux actionnaires.



'La stratégie 2025 valorisera Bureau Veritas et assurera sa croissance à court et à long terme, en captant le maximum de valeur des activités existantes et adjacentes à notre coeur de métier', affirme son directeur général Didier Michaud-Daniel.



