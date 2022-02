Bureau veritas : Nouvelle directrice générale en 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas indique que son conseil d'administration a décidé la reconduction du mandat du directeur général, Didier Michaud-Daniel, jusqu'à l'AG annuelle de juin 2023, et de nommer Hinda Gharbi comme chief operating officer, à compter du 1er mai 2022.



Hinda Gharbi sera membre du comité exécutif et prendra, au 1er janvier 2023, le poste de directrice générale adjointe de Bureau Veritas. Le conseil d'administration la nommera directrice générale à l'issue de l'AG annuelle de 2023.



Hinda Gharbi rejoindra le groupe de services d'inspection et de certification en provenance de Schlumberger, un leader mondial des technologies dans le secteur de l'énergie, dont elle est actuellement exécutive vice-présidente services and equipment.



