Bureau veritas : Nouveau vice-président en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce ce soir la nomination de Shawn Till à compter du 1erseptembre 2021, en tant queVice-Président exécutif Matières Premières, Industrie &Infrastructures (CIF),Amérique du Nord.



Il rejoindra le Comitéexécutif du Groupe et remplaceraNatalia Shuman,qui a décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre de nouveaux projets personnels.



Après des expériencesdansle secteur de la construction et du génie civil, Shawn Till a co-fondéPrimary Integration(PI)en2006, structure rachetée en 2017 par Bureau Veritas.



Depuis, ShawnTilla poursuivi le développement de PI, en capitalisant sur les synergies avec le réseau BV en Amérique du Nord et dans d'autresrégions du monde.





