Bureau veritas : Nomination dans les ressources humaines

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce la nomination de Kathryn Dolan, à compter du 1er juin, en tant que vice-présidente exécutive Ressources Humaines & QHSE. Elle reportera à Didier Michaud-Daniel, directeur général, et rejoindra le comité exécutif.



Précédemment vice-présidente ressources humaines pour le groupe opérationnel Europe du Sud et de l'Ouest, elle remplacera Helen Bradley, qui a décidé de quitter Bureau Veritas pour poursuivre des projets personnels.



Après avoir occupé plusieurs postes chez Fujitsu de 2003 à 2017, Kathryn Dolan a rejoint le groupe de services d'inspection et de certification en tant que directrice ressources humaines pour la zone Europe du Nord-Ouest.



