Bureau veritas : Le titre pénalisé par Morgan Stanley

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas figure parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120 ce lundi, le titre pâtissant d'une dégradation de recommandation de Morgan Stanley.



Dans un note consacrée aux prestataires européens de services aux entreprises, Morgan Stanley rappelle que le spécialiste de la certification et de l'audit a connu un beau parcours ces 12 derniers mois.



En 2021, son cours de Bourse s'est en effet apprécié de plus de 35% là où ses comparables Intertek et SGS n'ont progressé que de 14% et 2% respectivement, souligne l'intermédiaire.



Morgan Stanley ramène en conséquence sa recommandation sur le titre de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', estimant que le niveau de valorisation actuel intègre le scénario d'éventuelles bonnes nouvelles.



A 30 euros, son objectif de cours ne fait aujourd'hui apparaître aucun potentiel haussier sur la valeur par rapport aux niveaux de cours actuels.



