Bureau veritas : Le titre à contre-courant grâce à Jefferies

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas s'inscrit en légère hausse vendredi à la Bourse de Paris, navigant à contre-courant du reste de la cote, alors que les analystes de Jefferies réitèrent leur recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours relevé de 30 à 31 euros.



Peu avant 16h00, l'action du spécialiste français de la certification grignote 0,1%, alors que l'indice SBF 120 cède 0,7%.



Dans une note consacrée aux fournisseurs européens de services aux entreprises, Jefferies dit faire de Bureau Veritas l'une de ses valeurs préférées ('top picks') aux côtés notamment de Rentokil et Ashtead.



S'il se montre plus prudent sur l'environnement macroéconomique - ce qui le conduit à revoir à la baisse ses prévisions de résultats sur le groupe - le broker dit rester positif sur le titre en raison de la qualité de l'entreprise et de la résistance de son activité.



'Nous continuons d'apprécier son exposition en termes de marchés finaux et nous pensons que la thématique du développement durable va commencer à soutenir de manière plus marquée son chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2022/2023', explique Jefferies.



