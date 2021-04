Bureau veritas : Le CA trimestriel gagne 6,6%, à 1,15 MdE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas publie un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros au titre du 1er trimestre 2021, soit une croissance organique de 6,6% par rapport à l'exercice précédent.



Trois activités affichent une forte croissance organique : Certification +21,6%, Biens de consommation +18,7%, et Bâtiment & Infrastructures (B&I) +13,3%, souligne le groupe.



Si l'activité Marine & Offshore conserve une croissance organique de 3,4%, les activités Agroalimentaire & Matières Premières, ainsi qu'Industrie, ont enregistré respectivement une baisse organique de 3,6% et 0,4%.



Bureau Veritas souligne qu'il dispose 'd'un positionnement unique compte tenu de la diversité et de la résilience' du portefeuille, ainsi que de 'nombreuses opportunités de croissance'.



Malgré la pandémie, le groupe prévoit 'd'atteindre une solide croissance organique' de son chiffre d'affaires, d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée et de maintenir ses flux de trésorerie à un niveau élevé en 2021.





