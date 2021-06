Bureau veritas : Lancement d'un label pour l'Océan

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas fait part du lancement, avec la Fondation de la Mer et en lien avec le ministère de la Mer, de 'Ocean Approved', premier label mondial permettant de distinguer les entreprises qui s'engagent à prendre en compte et améliorer leur impact sur l'Océan.



Construit sur la base d'un référentiel créé par la Fondation de la Mer, ce label est accessible aux organisations de tous pays, quels que soient leur secteur et leur taille. Il respecte les meilleurs standards de gouvernance définis par la plateforme RSE de France Stratégie.



