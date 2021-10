Bureau veritas : Hausse de 7,5% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas dévoile un chiffre d'affaires de 1245 ME au titre du 3e trimestre, soit une croissance organique de 7,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Quatre activités affichent une forte croissance organique: Industrie +10,4%, Biens de consommation +8,7%, Bâtiment & Infrastructures (B&I) +8,0%, et Agroalimentaire & Matières Premières +7,7%.



Par ailleurs, la croissance est tirée par l'ensemble du portefeuille dans la plupart des régions (Amériques, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique).



'À court terme, bien que les conditions entourant la réalisation de certains de nos services demeurent incertaines en raison de la pandémie qui affecte encore certaines régions du monde, nous réitérons nos perspectives pour 2021', commente Didier Michaud-Daniel, directeur général.



Bureau Veritas vise ainsi 'une forte croissance organique de son chiffre d'affaires' et souhaite 'améliorer sa marge opérationnelle ajustée' et maintenir des flux de trésorerie à un niveau élevé.











Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.