Bureau veritas : En repli, vise un T2 bien plus difficile

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de -3% ce matin après l'annonce de ses trimestriels et de ses perspectives sur le 2ème trimestre 2020. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 1,140 milliard d'euros au premier trimestre 2020, en repli de 3,0 % par rapport à l'exercice précédent dont - 1,9 % à taux de change constant.



3 des 6 activités du Groupe enregistrent une croissance organique : Marine & Offshore à + 8,7 % Industrie à + 2,9 % et Agroalimentaire & Matières Premières à + 0,2 %. L'activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) est relativement stable à - 0,2 %.



Les activités Biens de consommation et Certification enregistrent un net recul, respectivement de - 18,3 % et - 7,9 %, en raison des fermetures liées au Covid-19, notamment en Chine.



' Dans ces conditions exceptionnelles, les objectifs 2020 ne sont plus pertinents. Il serait prématuré de fournir une vision ferme de 2020 à ce stade. Le Groupe s'attend à ce que le deuxième trimestre (T2) 2020 soit très fortement affecté par les mesures de confinement qui ont été mises en place notamment en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine ' indique le groupe.



