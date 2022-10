Bureau veritas : CA trimestriel en hausse organique de 8,7%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas publie un chiffre d'affaires de 1457 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 17% par rapport à la même période un an plus tôt (dont 8,7% en organique).



L'activité de chacun des divisions affiche une croissance organique positive, que ce soit Marine & Offshore (+9,7%), Agroalimentaire et Matières Premières (+9,6%), Industrie (+10,6%), Bâtiment & Infrastructures (+11%), Certification (+6,6%) ou encore Biens de consommation (+0,6%).



Sur la base des performances depuis le début de l'année,des opportunités de croissance significatives liées à son offre de services et de solutions de durabilité, et en excluantl'impact annuel des confinements liés à la Covid-19 en Chine, Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 :

• d'atteindreune croissance organique modérée à un chiffre;

• d'améliorerla marge opérationnelle ajustée ;

• degénérer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion ducash supérieur à 90%.



