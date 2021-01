Bureau veritas : Berenberg relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Bureau Veritas avec un objectif de cours rehaussé de 24 à 25,5 euros, voyant les entreprises de test, d'inspection et de certification (TIC) bénéficier des changements thématiques du monde post-pandémique.



'Accent accru sur la santé humaine, la sûreté, la sécurité de la chaîne logistique, la sûreté et l'intégrité des actifs, la connectivité sécurisée, la durabilité de l'entreprise et de l'environnement : ce sont tous des thèmes dont ces entreprises bénéficieront', juge-t-il.



Selon le broker, 'chaque entreprise bénéficiera à des degrés divers de chaque mégatendance, mais le secteur dans son ensemble est un bon endroit pour les investisseurs à la recherche d'une croissance structurelle dans le monde post-pandémique'.



