Bureau veritas : Barclays n'est plus à surpondérer

(CercleFinance.com) - Barclays dégrade sa recommandation sur Bureau Veritas de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours abaissé de 30,5 à 29,5 euros, estimant qu'après une forte progression, le titre s'est réévalué à ce qu'il considère comme une juste valeur.



Après la présentation d'objectifs 2025 qui 'semblent prudents, mais reflètent un modèle d'activité en transition', il juge que la direction a raison de sacrifier une expansion plus rapide des marges à court terme pour une croissance plus élevée des revenus à long terme.



Mais l'incapacité du groupe à relever officiellement ses prévisions de croissance organique long terme laisse au broker 'une confiance insuffisante dans les perspectives moyen terme soit pour relever les prévisions, soit pour pousser à une nouvelle expansion des multiples'.



