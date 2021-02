Bureau veritas : Baisse de 37% du BPA ajusté annuel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas publie pour 2020 un BPA ajusté en baisse de 37,3% à 0,64 euro, avec une marge opérationnelle ajustée de 13,4% (-294 points de base) pour un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros, en baisse de 9,8% (-6% en organique).



Le groupe d'inspection et de certification propose un dividende de 0,36 euro par action pour 2020, qui sera versé en numéraire. À l'avenir, il s'engage à proposer la distribution d'un dividende correspondant à environ 50% de son résultat net ajusté.



Bureau Veritas prévoit pour 2021 'd'atteindre une solide croissance organique de son chiffre d'affaires, d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BUREAU VERITAS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok