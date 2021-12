Bureau veritas : AlphaValue relève son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé lundi son conseil sur le titre Bureau Veritas, qu'il porte d''alléger' à 'accumuler', avec un objectif de cours rehaussé de 26,3 à 31,3 euros.



A l'instar de l'équipe de direction du spécialiste de la certification, le bureau d'études estime que les objectifs dévoilés vendredi à l'occasion de la journée d'investisseurs du groupe s'avèrent plutôt 'prudents'.



Pour mémoire, Bureau Veritas a officilisé vendredi ses perspectives à moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2025, tablant sur une croissance organique 'modérée à un chiffre', pour une marge supérieure à 16%.



Selon AlphaValue, l'exposition significative du groupe aux activités liées au développement durable pourrait lui permettre de se revaloriser plus vite que ses pairs en Bourse.



Le cabinet parisien évoque d'autres pistes de développement pertinentes, telles que la transition énergétique, les objets connectés ou la traçabilité au niveau de la chaîne d'approvisionnement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.