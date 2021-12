Bureau veritas : Activité préservée malgré la cyberattaque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce qu'à la suite de la cyberattaque qui a frappé le groupe, toutes les activités ont pu continuer à fonctionner grâce aux mesures de prévention et d'urgence prises via ses systèmes de cyber-sécurité.



' À ce jour, plus de 80 % de nos opérations tournent à un niveau normal ', assure le groupe.



Cependant, certaines zones géographiques du groupe continuent à voir leur système IT fonctionner à un rythme plus ralenti et Bureau Veritas compte d'ailleurs maintenir les mesures préventives en place afin de protéger ses clients et ses actifs IT.



Bureau Veritas prévoit de rattraper le ralentissement de la plupart des activités concernées sur 'un laps de temps court'.





