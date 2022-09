Bureau veritas : Acquisition de Galbraith Laboratories

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition de Galbraith Laboratories, expert en solutions analytiques avancées en Amérique du Nord.



Cette acquisition renforcera la position de Bureau Veritas dans la chaîne d'approvisionnement de la Santé grand public et de la Chimie industrielle.

Galbraith Laboratories offre des solutions de tests analytiques à un large éventail d'industries, dont la chimie, la santé, les cosmétiques, les produits de grande consommation, la fabrication et l'environnement.



Fondée en 1950 et basée à Knoxville (Tennessee, États-Unis), la société emploie environ 70 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2021.



Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté : ' En unissant nos forces, nous renforcerons notre présence en Amérique du Nord, un hub clé pour l'expansion de nos activités Biens de consommation. S'appuyant sur sa forte reconnaissance sur le marché par les marques et les fabricants mondiaux, l'expertise de Galbraith permettra d'étendre nos capacités d'analyse dans le domaine de la Santé grand public, des Soins personnels et de la Chimie industrielle.'



