Bureau veritas : Acquisition d'AET France

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition d'AET France, société spécialisée dans les tests en laboratoire, le développement de produits et les tests liés à leur durabilité.



' Cette acquisition renforce la position de BV sur le marché de détail européen des Biens de consommation ' indique le groupe. ' Cette société de tests basée en France, proposant des services de développement de produits, de gestion de projet et de tests d'expérience utilisateur pour le marché des Biens de consommation '.



AET France compte 25 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2020.



