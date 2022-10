Bouygues : Partenaire du Réseau Radio du Futur

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce avoir été retenu par le ministère de l'intérieur pour bâtir le système national de communication mobile prioritaire, sécurisé et haut débit du Réseau Radio du Futur (RRF).



Ce marché vise à construire et exploiter un système national de communication mobile haut débit à destination des policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et du SAMU.



A ce titre, Bouygues Telecom fournira le service de couverture radioélectrique haut débit 4G puis 5G sur le territoire métropolitain et développera de nouvelles fonctionnalités basées sur des mécanismes de priorisation et de préemption à destination des utilisateurs du RRF.







