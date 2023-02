Bouygues : Objectifs atteints en 2022

(CercleFinance.com) - Bouygues publie un résultat net part du groupe en repli de 13,5% à 973 millions d'euros pour 2022, mais affirme avoir atteint ses objectifs annuels avec, hors Equans, un résultat opérationnel courant en hausse de 152 millions d'euros et un chiffre d'affaires accru de 8%.



Avec Equans, le conglomérat a vu son résultat opérationnel courant des activités augmenter de plus de 16% à 2,02 milliards d'euros, soit une marge stable à 4,6% pour un chiffre d'affaires en hausse de 18% à plus de 44,3 milliards (+4% en organique).



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 27 avril un dividende stable à 1,80 euro par action au titre de 2022. Les dates de détachement, d'arrêté de positions et de paiement sont respectivement fixées aux 3, 4 et 5 mai.



'Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises', Bouygues vise pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités.



