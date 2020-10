Bouygues : Création d'une chaire avec HEC Paris

(CercleFinance.com) - Bouygues et HEC Paris annoncent créer la chaire 'Smart city et Bien commun', avec pour titulaire Bertrand Quélin, professeur de stratégie et politique d'entreprise, pour 'contribuer à la sensibilisation des futurs responsables à une vision humaniste de la smart city'.



Avec cette chaire, le conglomérat ambitionne aussi de 's'inspirer de la réflexion académique pour apporter un surcroît de sens à ses offres de ville durable' et de 'faire connaître la diversité et la richesse des carrières au sein du groupe'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel