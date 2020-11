Bouygues : Allié à Hesus pour commercialiser Ubysol

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues Travaux Publics indique s'associer à Hesus, spécialiste de la gestion des déblais, afin d'assurer la commercialisation d'Ubysol, solution de traçabilité IoT (Internet des Objets) des déblais de chantier, auprès d'entreprises et maîtres d'ouvrage du secteur du BTP.



Solution technique et logicielle développée et brevetée par Bouygues Travaux Publics, Ubysol permet de suivre en temps réel les évacuations de déblais des chantiers de construction, de la sortie du chantier jusqu'à leur dépôt sur le site de collecte.



'La synergie entre Bouygues Travaux Publics et Hesus va permettre de développer et de commercialiser cette solution auprès de l'ensemble des acteurs du secteur du BTP', affirme le conglomérat, précisant qu'elle est déployée sur cinq chantiers du Grand Paris à ce jour.



