Bourse direct : C.A. en hausse de 16,1% au premier trimestre

(CercleFinance.com) - L'action Bourse Direct progresse modestement ce mercredi à la Bourse de Paris, soutenue par l'annonce d'un chiffre d'affaires ressorti en hausse de 16,1% au premier trimestre.



Aux alentours de 11h00, le titre de la société spécialisée dans la bourse en ligne gagne 0,5% dans des volumes plus étoffés qu'à l'habitude. Au même moment, l'indice CAC Mid & Small prend 0,3%.



Dans un communiqué publié dans la matinée, Bourse Direct a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 16,7 millions d'euros, en croissance de 16,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent et en hausse de 44% par rapport au quatrième trimestre 2022.



Le courtier en ligne précise qu'il comptabilisait près de 290.000 comptes au 31 mars, un chiffre en augmentation de 15,7% d'une année sur l'autre, avec un niveau de recrutement 'soutenu' sur le premier trimestre 2023 (+22%).



Son activité professionnelle Exoe - une table de négociation pour les professionnels de la gestion d'actifs - a quant à elle enregistré une stabilité de son chiffre d'affaires, par rapport à la même période en 2022, à deux millions d'euros exactement.



Bourse Direct - qui propose un tarif à moins d'un euro l'ordre de Bourse - permet aux particuliers d'investir dans les actions françaises et étrangères, les produits dérivés, les changes, les OPCVM ou l'assurance-vie.



